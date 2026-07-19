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Politica | 19 luglio 2026, 14:46

L’assessore regionale Luca Lombardi alla sagra dei crustuli di Bajardo: valorizzare tradizioni e comunità dell’entroterra

Visita istituzionale nel borgo della Valle Armea: incontro con il sindaco Remo Moraglia e con i volontari impegnati nella riuscita della storica manifestazione dedicata al dolce simbolo del paese

L’assessore regionale Luca Lombardi alla sagra dei crustuli di Bajardo: valorizzare tradizioni e comunità dell’entroterra

L'assessore al Turismo Luca Lombardi della Regione si è recato oggi a Bajardo alla sagra dei crustuli, il tradizionale dolce che si produce solo nel paese montano della Valle Armea. L'assessore ha incontrato, tra gli altri, il sindaco di Bajardo Remo Moraglia complimentandosi con lui e con i numerosi volontari per la riuscita della manifestazione.
 

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