Vendite immobiliari per gli stranieri: Sanremo è la città più richiesta della Liguria

La città dei fiori (e in generale la Riviera di Ponente) si conferma la località più ambita per gli acquirenti stranieri che cercano casa in Liguria. Secondo il report steso da Gate-away.com , il portale immobiliare italiano dedicato agli utenti internazionali che vogliono comprare casa in Italia, con il 6,63% delle richieste totali nel primo semestre del 2025, Sanremo guida la classifica delle mete liguri più desiderate a livello internazionale. Anche Ventimiglia segna un ottimo risultato piazzandosi al quinto posto tra le zone più ricercate, con quasi il 4,96% delle richieste totali (mentre Sanremo si assesta sul 6,63%).

Ma a sorprendere è al quarto posto, quindi subito sopra Ventimiglia, con il 5,27% si classifichi Ceriana, a simboleggiare un interesse sempre maggiore per i borghi dell'entroterra: non a caso tra le mete più gettonate si trovano anche Perinaldo e, per la provincia di Savona, Urbe e Sassello, che si piazzano al secondo e terzo posto.

“Gli stranieri non cercano necessariamente una casa con vista sul mare - commenta Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com - ma un luogo dove vivere bene, lontano dal caos. E sono perfettamente disposti a guidare o spostarsi per raggiungere la spiaggia, se questo significa avere più spazio, più verde e un ritmo di vita più umano. Quello che osserviamo - conclude Simone Rossi - è un cambiamento culturale nella domanda estera. La Liguria resta una delle regioni più desiderate, ma l’immaginario non è più solo quello delle Cinque Terre o dei borghi affacciati sul mare. Queste località offrono immobili a prezzi più accessibili rispetto alla costa, ma soprattutto rappresentano una Liguria più autentica, fatta di silenzi, comunità locali e ritmi slow. Elementi sempre più ricercati da un pubblico internazionale che, dopo la pandemia, ha ridefinito le sue priorità abitative, cercando contesti in cui sia possibile vivere (o lavorare da remoto) a contatto con la natura e lontano dal caos urbano”.

Tra i Paesi d’origine degli acquirenti, restano in testa gli Stati Uniti (17,67% delle richieste), seguiti da Germania (11,58%), Francia (9,41%) e Regno Unito (9,22%), con gli inglesi in forte crescita (+60% rispetto al 2024). Concentrandosi sulle provincie quella di Imperia guida la classifica con il 40,14% delle richieste, seguita da quella di Savona con il 30,96%, Genova (18,17%) e La Spezia con il 10,73%.

La Liguria, dunque, si conferma una delle regioni più amate dagli stranieri, con Sanremo che continua a mantenersi regina, ma con un nuovo protagonismo dei borghi dell’entroterra, simbolo di un’Italia autentica che continua a conquistare chi cerca una nuova casa nel Belpaese.