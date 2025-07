Giochi d'acqua, luci, fuoco e musica: folla in delirio a Vallecrosia per le Fontane Danzanti (Foto e video)

Giochi d'acqua, luci, fuoco e musica a Vallecrosia. Folla in delirio per le Fontane Danzanti andate in scena ieri sera nel piazzale dell'ex mercato dei fiori.

Un’iniziativa voluta fortemente dal sindaco Fabio Perri e portata avanti con entusiasmo dall’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol e dal consigliere delegato Mattia Petrini, che sono intervenuti durante la serata. "Sono molto contento e onorato di vedere rivivere questa piazza piena di gente e per i complimenti ricevuti per uno spettacolo coinvolgente e magico, immerso in un mondo di luci e musica" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "La manifestazione è stata possibile grazie al grande lavoro sinergico messo in atto insieme all'assessore Mognol, al consigliere Petrini, agli uffici e alla ditta specializzata Dominici's ".

Tantissime persone si sono ritrovate nella città della famiglia per vedere lo spettacolo, mangiare e bere qualcosa e poi ascoltare e ballare al ritmo della musica proposta dai due dj: Ale e Nandino. "Un evento atteso dal nostro comune che unisce acqua, luce e musica in un'esperienza magica e coinvolgente per tutte le età" - dichiara l’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol - "Abbiamo voluto fortemente riportare un momento di spettacolo capace di valorizzare lo spazio urbano e riunire cittadini, famiglie e visitatori in un momento di festa e meraviglia. Inoltre, abbiamo voluto inserire la parte enogastronomica coinvolgendo i commercianti che hanno potuto proporre i loro prodotti".

Nell'area in cui è andato in scena l'evento sono, infatti, stati allestiti anche vari stand enogastronomici dove ristoranti e bar della città hanno potuto proporre specialità locali. La serata si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza e alla collaborazione della polizia locale, di steward, della protezione civile e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Dopo quindici anni a Vallecrosia tornano le Fontane Danzanti" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Mattia Petrini - "Un evento, a ingresso gratuito, che riproporremo. E' il primo nei cinque anni. La strada è lunga, lo dico anche ai commercianti perché ci sarà un sacco da lavorare per cinque anni".