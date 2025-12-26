 / Eventi

Eventi | 26 dicembre 2025, 15:17

Pontedassio, concerto di fine 2025: l’OpenOrchestra in Santa Margherita domenica 28 dicembre alle 17 in musica

Ingresso libero per l’ultimo appuntamento dell’anno con l’ensemble diretto da Marco Reghezza, vincitore del Premio “Lelio Giannetto”

Pontedassio, concerto di fine 2025: l’OpenOrchestra in Santa Margherita domenica 28 dicembre alle 17 in musica

Domenica 28 dicembre, alle 17, la chiesa di Santa Margherita a Pontedassio ospiterà l’ultimo concerto del 2025 dell’OpenOrchestra. L’ingresso sarà libero. L’ensemble, che a pieno organico conta circa cinquanta elementi di ogni età, è attualmente affidato per la sezione dei violini al prof. Salvatore Burgio, mentre i flauti sono diretti da Antonella Bini, flautista di spicco del panorama musicale italiano. L’orchestra è diretta da Marco Reghezza, che pochi giorni fa ha conquistato il 1° Premio al concorso internazionale di composizione “Lelio Giannetto” di Palermo.

Nel corso degli ultimi anni l’OpenOrchestra ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il 1° Premio all’European Music Competition 2022 di Moncalieri. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da emittenti di rilievo come la Radio Nazionale Croata (HRT), Radio Vaticana, TeleRadioPace e la Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). Nel 2025 l’ensemble è stato inoltre invitato a esibirsi al Teatro Carlo Felice di Genova per il Festival del Compositore (26 aprile) e al Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (17 maggio), distinguendosi anche per la realizzazione di numerose prime esecuzioni di compositori stranieri affermati.

Dopo l’appuntamento di Pontedassio, l’OpenOrchestra sarà nuovamente protagonista a Imperia, nell’ambito della rassegna “MusicOpera Festival” (edizione invernale), curata dal soprano Melissa Briozzo e dal tenore Andrea Elena.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium