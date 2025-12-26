Pontedassio, concerto di fine 2025: l’OpenOrchestra in Santa Margherita domenica 28 dicembre alle 17 in musica

Domenica 28 dicembre, alle 17, la chiesa di Santa Margherita a Pontedassio ospiterà l’ultimo concerto del 2025 dell’OpenOrchestra. L’ingresso sarà libero. L’ensemble, che a pieno organico conta circa cinquanta elementi di ogni età, è attualmente affidato per la sezione dei violini al prof. Salvatore Burgio, mentre i flauti sono diretti da Antonella Bini, flautista di spicco del panorama musicale italiano. L’orchestra è diretta da Marco Reghezza, che pochi giorni fa ha conquistato il 1° Premio al concorso internazionale di composizione “Lelio Giannetto” di Palermo.

Nel corso degli ultimi anni l’OpenOrchestra ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il 1° Premio all’European Music Competition 2022 di Moncalieri. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da emittenti di rilievo come la Radio Nazionale Croata (HRT), Radio Vaticana, TeleRadioPace e la Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). Nel 2025 l’ensemble è stato inoltre invitato a esibirsi al Teatro Carlo Felice di Genova per il Festival del Compositore (26 aprile) e al Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (17 maggio), distinguendosi anche per la realizzazione di numerose prime esecuzioni di compositori stranieri affermati.

Dopo l’appuntamento di Pontedassio, l’OpenOrchestra sarà nuovamente protagonista a Imperia, nell’ambito della rassegna “MusicOpera Festival” (edizione invernale), curata dal soprano Melissa Briozzo e dal tenore Andrea Elena.