Slitta trainata da subacquei, a Bordighera Babbo Natale arriva dal mare (Foto e video)

A Bordighera Babbo Natale arriva dal mare a bordo della sua slitta, trainata e accompagnata dai subacquei del Centro Sub Riviera dei Fiori.

Ieri sera, giorno della vigilia di Natale, bimbi e famiglie hanno atteso con gioia, nonostante il vento e il tempo incerto, l'arrivo di Babbo Natale al porticciolo turistico di Bordighera. Accolto dai presenti tra urla di gioia, ha salutato i bambini presenti e distribuito caramelle, cioccolatini e cioccolata calda.

Un ingresso spettacolare che unisce tradizione, mare e spirito natalizio dal 1995. L'appuntamento viene, infatti, proposto, ogni anno, dal Centro Sub Riviera dei Fiori in collaborazione con lo Yacht Club Sant’Ampelio. Per l'occasione erano presenti anche la Guardia Costiera, un'ambulanza di Ponente Emergenza e polizia locale.