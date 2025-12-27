 / Musica

Musica | 27 dicembre 2025, 18:15

"Buon Natale dalla Banda", concerto itinerante a Bordighera (Foto e video)

Musica dal vivo anima le vie del centro città

Musica lungo le vie del centro città. Un concerto itinerante ha animato la città delle palme il giorno della vigilia di Natale.

Nel pomeriggio del 24 dicembre, infatti, i componenti della Banda Città di Bordighera hanno proposto diversi brani per far immergere cittadini e turisti nella magica atmosfera del Natale.

Scortati dalla polizia locale hanno suonato camminando lungo le vie del centro fino in corso Italia per augurare "Buon Natale dalla Banda". L'evento rientrava nel calendario delle manifestazioni natalizie proposto dall'Amministrazione Ingenito.

Elisa Colli

