Piana e Scajola alla Festa delle Erbe e della Lavanda: Cosio d'Arroscia celebra tradizioni, territorio ed eccellenze liguri

Gli assessori Alessandro Piana e Marco Scajola hanno partecipato oggi alla Festa delle Erbe e della Lavanda, appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori nel borgo della Valle Arroscia con stand dedicati alle erbe officinali e ai prodotti del territorio, iniziative culturali, musica, spettacoli, attività per le famiglie e apertura dei musei del paese. L'evento, inserito tra gli Eventi Autentici Liguri, rappresenta un'importante occasione di promozione dell'entroterra e delle produzioni che caratterizzano questo territorio.



"Manifestazioni come questa raccontano la Liguria più autentica - ha detto l'assessore Alessandro Piana - Quella dei borghi vivi, delle comunità che custodiscono con orgoglio le proprie tradizioni e delle aziende agricole che ogni giorno contribuiscono a preservare il paesaggio e a creare nuove opportunità di sviluppo. La lavanda e le erbe aromatiche rappresentano un patrimonio agricolo, culturale e paesaggistico che negli anni ha saputo generare valore in molti settori, dall'agricoltura alla cosmesi, dalla ristorazione al turismo esperienziale. Regione Liguria sostiene convintamente iniziative come questa perché valorizzano le produzioni locali e dimostrano come agricoltura, cultura e accoglienza possano diventare strumenti di crescita per l'entroterra. Un ringraziamento va ai produttori, alle associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che, con il loro impegno, rendono possibile una manifestazione capace di promuovere il territorio e rafforzarne l'identità".



"Da molti anni sono presente a questo evento. Manifestazioni come la Festa delle Erbe e della Lavanda valorizzano l'identità, le tradizioni e le eccellenze dei nostri borghi, contribuendo a renderli sempre più attrattivi per residenti e visitatori - dichiara l'assessore regionale alla Tutela del Paesaggio e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola - Regione Liguria crede fortemente nello sviluppo dell'entroterra e affianca alla promozione delle sue eccellenze investimenti concreti di rigenerazione urbana, perché la valorizzazione di questi territori passa anche attraverso il recupero degli spazi pubblici e dei luoghi simbolo delle comunità. A Cosio d'Arroscia abbiamo già completato la riqualificazione di piazza della Chiesa, da dove comincia la manifestazione e presto prenderà il via l'intervento sull'oratorio comunale e sulla piazza antistante. Due opere che contribuiranno a rendere il borgo ancora più accogliente e vivibile, confermando l'impegno della Regione Liguria nel valorizzare i piccoli Comuni".