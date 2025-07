Riva Ligure, più parcheggi per l’estate: il Comune al lavoro su nuove aree di sosta

A Riva Ligure il tema dei parcheggi torna al centro dell’agenda amministrativa, in vista del picco turistico estivo. Il sindaco Giorgio Giuffra ha annunciato che l’amministrazione è da settimane al lavoro per individuare nuove aree di sosta che possano alleggerire la pressione sui posti auto esistenti e migliorare l’accoglienza, sia per i residenti sia per i visitatori.

"Il tema dei parcheggi è sempre tra i più sentiti, soprattutto nei mesi estivi – ha spiegato il primo cittadino –. Lo sappiamo bene, perché ogni giorno ci confrontiamo con chi vive qui tutto l’anno e con chi sceglie Riva Ligure per qualche giorno di mare e relax".

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiori opportunità di sosta a chi abita o lavora in paese, dall’altro offrire ai turisti la possibilità di godersi la permanenza senza l’incubo di cercare parcheggio per ore. "Stiamo vagliando alcune ipotesi concrete, compatibili con il nostro territorio e rispettose del contesto urbanistico e ambientale. Non è facile, ma l’impegno c’è e prosegue", ha sottolineato Giuffra.

Il Comune, dunque, si muove nel segno dell’ascolto e della partecipazione: "Appena avremo aggiornamenti concreti, come sempre, li condivideremo con la cittadinanza – ha concluso il sindaco –. Voglio ringraziare tutte le persone per la pazienza e per i suggerimenti che continuano ad arrivarci. L’ascolto è la base di tutto!".

Una promessa di concretezza e trasparenza, in una stagione in cui la qualità dell’accoglienza parte – anche – da un parcheggio trovato senza stress.