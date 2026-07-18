Lombardi alla 66ª edizione della sagra del Bagnun: la Regione rilancia sul turismo dei borghi

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato quest'oggi nei giardini di Riva Trigoso alla consueta degustazione di bagnun in occasione della 66a edizione della sagra che si apre questa sera alle 19.30 con la distribuzione gratuita del tipico piatto a base di acciughe preparato dai pescatori locali.

“Ho ringraziato il sindaco Solinas per l'invito e il presidente del Comitato del Bagnun Franco Po a cui ho fatto i complimenti da estendere a tutti i volontari che anche quest'anno hanno organizzato una sagra che sarà un successo di pubblico – ha detto Lombardi - Il bagnun non è solo un piatto ma è una tradizione che si tramanda da generazioni e che simboleggia il borgo di Riva Trigoso; ogni borgo di Liguria ha una precisa identità ed è bellissimo preservarla e tramandarla ai nostri giovani. Come Regione Liguria stiamo puntando con grande decisione allo sviluppo di un turismo sostenibile che ha proprio nei borghi il fulcro vitale: eventi come il Bagnun creano opportunità per valorizzare le risorse naturali e culturali del territorio favorendo la promozione della Liguria sia a livello nazionale che internazionale".