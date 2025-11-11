Sanremo verso il tutto esaurito per la settimana del Festival: hotel all’82% di occupazione, vola il prezzo delle camere

Sanremo si prepara a un nuovo tutto esaurito in vista del Festival della Canzone Italiana. A poco più di tre mesi dall’inizio della settimana più attesa dell’anno, la disponibilità di strutture ricettive è già al limite. Secondo una ricerca effettuata su Booking.com, per le date comprese tra il 24 e il 28 febbraio 2026 — quelle del Festival — l’82% degli hotel e appartamenti risulta non disponibile sul portale, con una netta impennata dei prezzi rispetto alle settimane precedenti.

Le cifre parlano da sole: per un soggiorno di cinque notti a Sanremo, due persone spendono oggi tra 1.200 e 1.300 euro nei casi più economici, ma i costi salgono rapidamente in base alla posizione e alla categoria della struttura. Le tariffe medie oscillano tra 2.000 e 5.000 euro, mentre le sistemazioni più esclusive raggiungono anche 15.000 euro per l’intero periodo.

Se invece si considera l’intera settimana del Festival, includendo anche la notte di lunedì 23 febbraio e quella di domenica 1° marzo, la percentuale di occupazione scende leggermente al 76%. Una flessione fisiologica, dovuta alle giornate di arrivo e partenza, ma che resta comunque altissima se si pensa che siamo solo a inizio novembre. Il dato conferma come l’interesse verso Sanremo e il suo Festival continui a crescere anno dopo anno, con prenotazioni sempre più anticipate e strutture già quasi al completo mesi prima dell’evento.

Se si restringe la ricerca alla sola notte della finale, sabato 28 febbraio, la città dei fiori è ormai ad un passo dal sold out: il 93% delle strutture risulta già prenotato, e le poche camere rimaste disponibili costano tra 450 e 1.300 euro. Anche il weekend delle cover e della finale (27-28 febbraio) registra la stessa percentuale di occupazione: 93% di strutture non disponibili, segno di una domanda altissima che continua a crescere settimana dopo settimana.

L’effetto Festival, come ogni anno, si fa sentire non solo sugli hotel ma anche sugli appartamenti e i B&B dell’entroterra, che iniziano a ricevere prenotazioni anticipate. L’evento, che da sempre attira migliaia di persone tra addetti ai lavori, giornalisti, fan e turisti, conferma così il suo ruolo di motore economico e turistico per l’intera Riviera ligure.

Con questo trend, Sanremo si avvia verso un nuovo record di presenze per il 2026. Le previsioni fanno pensare a un’occupazione completa già nelle prossime settimane, trasformando ancora una volta la città in una capitale della musica, ma anche dell’ospitalità di lusso.