 / Politica

Politica | 20 luglio 2026, 18:48

Vallecrosia, venerdì 24 luglio torna il Consiglio comunale: dalla Tari 2026 al centro benessere di via Marconi, i temi in aula

La seduta è convocata per le 18.30 in prima convocazione

Vallecrosia, venerdì 24 luglio torna il Consiglio comunale: dalla Tari 2026 al centro benessere di via Marconi, i temi in aula

Il presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia ha convocato una nuova seduta dell'assemblea cittadina per venerdì prossimo, con inizio alle 18.30 in prima convocazione. L'ordine del giorno si aprirà con la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, per poi affrontare uno dei temi di maggiore interesse per cittadini e attività economiche, ovvero la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026 e l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2026. A seguire, il Consiglio sarà chiamato a esaminare l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, in applicazione di quanto previsto dal Testo unico degli enti locali.

Tra gli argomenti destinati a suscitare maggiore attenzione figura anche la proposta di aggiornamento normativo del vigente Piano Urbanistico Comunale (Puc). In particolare, il Consiglio dovrà esprimersi sulle modifiche riguardanti l'attuale distretto di trasformazione "DT1-Sub1", in relazione alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla società Gaia Vacanze S.a.s. di Aprosio Liria Alda & C.. L'intervento prevede la realizzazione di un centro benessere con relativo servizio ristoro (lounge bar) in via G. Marconi, a servizio dell'attività turistico-ricettiva già esistente.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium