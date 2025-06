Riaperto il ponte sull'Argentina tra Arma e Riva: da stasera di nuovo percorribile, via libera fino al 1° settembre (Foto)

Via le transenne, via i cartelloni informativi. Il ponte sull'Argentina tra Arma di Taggia e Riva Ligure è stato riaperto ufficiosamente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno. L’ufficialità, come dichiarato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, scatterà domani, sabato 28 giugno, e resterà in vigore fino al 1° settembre, giorno in cui il cantiere tornerà operativo con la conseguente chiusura del passaggio.

La riapertura odierna è avvenuta per una motivazione pratica: al termine della giornata lavorativa, la ditta incaricata degli interventi, in accordo con tutti gli organi preposti, ha rimosso ogni barriera e cartello in modo definitivo, evitando così di dover tornare sul ponte nella giornata di sabato. Un anticipo che ha colto di sorpresa, ma con favore, molti residenti e turisti.

Fin dalle prime ore della sera, il traffico sul ponte ha ripreso vita: ciclisti, corridori, famiglie, turisti e cittadini hanno iniziato a riappropriarsi di un collegamento fondamentale per la mobilità sostenibile del Ponente. Il ponte, infatti, rappresenta una cerniera strategica lungo la pista ciclopedonale del Parco Costiero Riviera dei Fiori, un asse frequentatissimo in piena stagione estiva.

Con la riapertura di oggi – anticipata rispetto alla comunicazione istituzionale – si chiude il primo capitolo di una vicenda che, per un mese intero, ha tenuto banco nei dibattiti tra cittadini, Comuni e Regione. E se i lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’alveo del torrente Argentina riprenderanno a settembre, da qui a fine estate il ponte sarà di nuovo percorribile, restituendo continuità e respiro alla costa.

L’estate, quindi, può ripartire anche qui, sulla linea sottile dell’Argentina, dove la Riviera torna ad essere, almeno per ora, senza interruzioni.