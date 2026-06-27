Perinaldo inaugura il nuovo cohousing “Sperimetri”: quattro alloggi per persone con disabilità grave. Assessore Scajola: "Non lasciare nessuno indietro è nostra priorità"

L’assessore alla rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato a Perinaldo, insieme al sindaco Francesco Guglielmi e al presidente dell’associazione SPES Matteo Lupi, il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola destinata al progetto di cohousing “Sperimetri”, che prevede la realizzazione di quattro alloggi doppi destinati a persone con disabilità grave.

L’intervento, del valore complessivo di 590mila euro, finanziato dalla Regione Liguria con un contributo di 200mila euro, ha consentito il recupero dell’immobile attraverso l’adeguamento degli spazi interni secondo i requisiti igienico-sanitari vigenti, il rifacimento della copertura con l’installazione di pannelli fotovoltaici, opere di efficientamento energetico, la sostituzione di infissi e serramenti, la realizzazione del cappotto termico e la tinteggiatura dell’intera struttura.



“Con questa inaugurazione restituiamo al territorio di Perinaldo un immobile recuperato e destinato a un progetto di straordinario valore sociale, con quattro alloggi doppi pensati per accogliere persone con disabilità grave – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola – Non lasciare nessuno indietro è una nostra priorità e questo intervento rappresenta concretamente la volontà di costruire comunità più inclusive, attente ai bisogni delle persone e capaci di garantire autonomia, dignità e qualità della vita. Rigenerazione urbana significa anche dare nuova vita agli edifici esistenti e trasformarli in luoghi al servizio delle persone e delle famiglie. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi in Liguria per 58 milioni di euro, di cui 90 in provincia di Imperia per 28,5 milioni di euro, investimenti che stanno contribuendo a migliorare la qualità urbana e a rafforzare la vitalità dei nostri territori”.



“In rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza - aggiunge il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - desidero esprimere il più sentito ringraziamento alla Regione Liguria e, in particolare, all’assessorato all’Urbanistica guidato da Marco Scajola, che ha sostenuto con determinazione questa iniziativa promossa dal Comune e dalla SPES. Quest’opera contribuirà a valorizzare il territorio, conferendo maggiore decoro e prestigio alla nostra comunità”.



Prima dell’inaugurazione a Perinaldo, l’assessore Scajola ha incontrato a Soldano il sindaco Antonio Fimmanò e l’amministrazione comunale per un confronto sui progetti di rigenerazione urbana del territorio. Al centro della visita il recupero del Parco dell’Amicizia e di piazza San Giovanni Battista, intervento dal valore di 270mila euro, recentemente finanziato da Regione Liguria nell’ambito del programma di rigenerazione urbana con un contributo di 240mila euro. Un’opera che consentirà di riqualificare e valorizzare importanti spazi pubblici a beneficio della comunità locale.