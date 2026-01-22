Massimiliano “Chicco” Iacobucci valuta il ritorno in politica e una possibile candidatura a sindaco di Bordighera

Potrebbe rientrare in ‘pista’ e potrebbe farlo da candidato a sindaco, alle prossime elezioni amministrative di Bordighera. Stiamo parlando di Massimiliano ‘Chicco’ Iacobucci, ex esponente di centrodestra e figlio dell’ex vice sindaco della città delle palme.

“Avevo pensato di ritirarmi – ci ha detto – ma Bordighera è sempre la mia città e, se si formano le sinergie giuste mi farebbe piacere mettermi al servizio degli altri. Ci siamo visti con alcuni gruppi di persone e si è creato un certo interesse reciproco per andare verso una visione di città comune”.

Non è da escludere che Iacobucci possa avvalersi della collaborazione dei partiti di centrodestra, la vera e propria estrazione politica che ha da sempre coltivato: “Me lo auguro – ci ha confermato – anche se l’unione dei partiti potrebbe trovare fondamenta anche con alcuni gruppi di cittadini, che si stanno riunendo già da alcune settimane. Ci siamo incontrati ed abbiamo parlato con grande unità di intenti”.

Non è da escludere che, se Iacobucci accettasse la candidatura, oltre ai partiti ed ai movimenti cittadini già citati, ci fosse pure un avvicinamento di alcuni dei cosiddetti ‘dissidenti’, ovvero i nove consiglieri che hanno firmato la sfiducia a Vittorio Ingenito, facendo cadere l’amministrazione comunale alcune settimane fa.