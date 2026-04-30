'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra i cittadini in Arziglia (Foto)

Il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci incontrerà i cittadini della zona di Arziglia sabato 2 maggio alle 18 al bar Sonia.

Un'occasione per conoscere e confrontarsi con il candidato sindaco della lista 'Per Bordighera' e la sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini.

"Un'occasione per ascoltare, condividere e costruire insieme" - fa sapere la lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Incontreremo i cittadini sabato 2 maggio alle 18 al bar Sonia per illustrare i progetti pensati per rilanciare la zona di Arziglia".