Gabriella Moscioni si candida nella lista di Iacobucci: "Credo profondamente nelle potenzialità di Bordighera"

" Il mio impegno è semplice e chiaro: esserci, ascoltare e lavorare per una città più curata, più dinamica e più vicina alle persone" - dice Gabriella Moscioni che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 62 anni e da 25 anni vivo a Bordighera, dove ho costruito la mia famiglia, insieme a mio marito Diego Lama e ai nostri figli Giorgia, Alessia e Vincenzo" - fa sapere Moscioni - "Questa città è casa ed è per questo che ho scelto di impegnarmi".