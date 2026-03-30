ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 30 marzo 2026, 07:11

Bruno Sabatino e Stefano Sapino lasciano Bordighera Viva per candidarsi al fianco di Massimiliano Iacobucci (Foto)

"Iacobucci garantisce capacità, professionalità e rappresenta un centrodestra civico autentico"

Bruno Sabatino e Stefano Sapino annunciano la decisione di lasciare la lista Bordighera Viva, che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo La Vigna, per candidarsi al fianco di Massimiliano Iacobucci.

Dopo aver abbandonato, insieme ad altri quattro candidati, la lista Bordighera Viva hanno deciso di appoggiare il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci. "Nutriamo stima nei confronti del candidato di Bordighera Viva, riconosciuto come una persona perbene e capace, tuttavia, il progetto politico al quale avevamo inizialmente aderito oggi mostra evidenti segnali di incompatibilità caratteriale all’interno del gruppo, facendo emergere divergenze e criticità che ne minano l’unità e la coesione" - spiegano Bruno Sabatino e Stefano Sapino - "Alla luce di queste considerazioni abbiamo maturato una scelta diversa, individuando in Massimiliano Iacobucci un rappresentante coerente, trasparente e profondamente radicato in quei valori, quella cultura e quella visione che sentiamo anche nostri".

"Iacobucci garantisce capacità, professionalità e rappresenta un centrodestra civico autentico, capace di guardare a Bordighera con amore, responsabilità e una prospettiva di sviluppo credibile e concreta per il futuro della città" - mettono in risalto Bruno Sabatino e Stefano Sapino - "La decisione segna l’inizio di un nuovo percorso politico fondato sulla condivisione di principi, obiettivi e sull’impegno per il bene della comunità di Bordighera".

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Elisa Colli

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