Il candidato sindaco Carlo La Vigna: "Bordighera Viva va avanti con coerenza e determinazione, libera da logiche di partito" (Foto)

"Bordighera Viva nasce come lista civica autenticamente indipendente, libera da logiche di partito e distante dagli assetti che, negli anni, hanno governato la città" - mette in risalto La Vigna - "Questa indipendenza non è uno slogan ma una scelta precisa: garantire competenza, impegno e piena libertà da condizionamenti. Nessuna rendita di posizione, nessun interesse personale: solo il bene della comunità. Proprio questa impostazione ha messo in discussione le ambizioni di quei pochi componenti della lista che, non vedendosi più garantiti ruoli futuri, hanno tentato di cambiare la leadership del progetto, con un vero blitz. Un tentativo costruito nell’ombra e sostenuto da alcune complicità interne, che però è fallito, lasciando fuori proprio chi lo aveva concepito e promosso".

"La vera anima del gruppo, onesta e leale, ha sviluppato gli anticorpi per espellere gli opportunisti, purificando e rafforzando una coesione autentica attorno a un progetto limpido, immune da derive personalistiche. Nonostante le difficoltà e i tempi stretti per riorganizzarci, Bordighera Viva è sempre qui, più determinata di prima" - sottolinea La Vigna - "Siamo nati per essere la vera alternativa: autentica, credibile, aperta e inclusiva, capace di accogliere tutte le energie civiche che credono nell’indipendenza, nella serietà e nella responsabilità. Oggi scopriamo di rappresentare anche un’alternativa a una logica che da tempo attraversa la politica locale, spesso tradotta in aggregazioni eterogenee ricondotte, con forzature, all’idea di un 'campo largo'. Presto ci presenteremo ai cittadini con un programma coerente e trasparente, interamente dedicato al bene di Bordighera".