Elezioni amministrative 2026, Bordighera Viva si presenta alla città (Foto)

Bordighera Viva si presenta alla cittadinanza. Domenica 19 aprile alle 11 la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna presenterà ufficialmente i propri candidati presso il point di via Vittorio Emanuele II n. 269.

"L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto e partecipazione, durante la quale sarà possibile conoscere i protagonisti della lista e approfondire il programma elettorale, orientato allo sviluppo e al rilancio della città" - fa sapere il candidato sindaco Carlo La Vigna - "Al termine della presentazione è previsto un piccolo rinfresco, pensato per favorire un momento di dialogo in un clima informale e conviviale".

"La partecipazione della cittadinanza sarà fondamentale per sostenere e dare forza a un nuovo modo di amministrare: un progetto basato su determinazione, impegno concreto, lavoro serio e scelte sempre orientate al bene comune" - sottolinea La Vigna.