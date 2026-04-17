ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 17 aprile 2026, 15:49

Elezioni amministrative 2026, Bordighera Viva si presenta alla città (Foto)

Occasione di confronto con la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna

Elezioni amministrative 2026, Bordighera Viva si presenta alla città (Foto)

Bordighera Viva si presenta alla cittadinanza. Domenica 19 aprile alle 11 la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna presenterà ufficialmente i propri candidati presso il point di via Vittorio Emanuele II n. 269.

"L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto e partecipazione, durante la quale sarà possibile conoscere i protagonisti della lista e approfondire il programma elettorale, orientato allo sviluppo e al rilancio della città" - fa sapere il candidato sindaco Carlo La Vigna - "Al termine della presentazione è previsto un piccolo rinfresco, pensato per favorire un momento di dialogo in un clima informale e conviviale".

"La partecipazione della cittadinanza sarà fondamentale per sostenere e dare forza a un nuovo modo di amministrare: un progetto basato su determinazione, impegno concreto, lavoro serio e scelte sempre orientate al bene comune" - sottolinea La Vigna.

 

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Elisa Colli

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