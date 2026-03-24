Tradizione e solidarietà per gli animali: a Bordighera Martina Lorenzi mostra l’arte dell’intreccio dei parmureli (Foto)

Tradizione, parmureli e solidarietà per gli animali. Nei pomeriggi di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, dalle 16:30 alle 19:30, in via Vittorio Emanuele 269, a Bordighera si terrà una raccolta fondi, in occasione del 440° anniversario del privilegio della città delle palme di fornire i parmureli al Vaticano, a favore dell’associazione Ambulanze Veterinarie Odv.

Con una donazione sarà, infatti, possibile portare a casa uno o più parmureli e contribuire, al col tempo, a una causa importante. "Il 25 marzo, dalle 16:30 alle 19:30, sarà presente Martina Lorenzi, che mostrerà l’arte dell’intreccio dei parmureli, appresa dal maestro Francesco Palmero, scomparso due anni fa" - fanno sapere gli organizzatori - "Un personaggio storico legato e conosciuto per la sua profonda conoscenza del mondo delle palme e per la sua maestria nell’intreccio dei parmureli".

"Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme i 440 anni del 'privilegio' e per sostenere gli animali del territorio" - sottolineano gli organizzatori - "L'appuntamento sarà presso il point informativo di 'Bordighera Viva – Carlo La Vigna Sindaco', un punto di incontro, ascolto e confronto tra candidati e cittadini".