Sanremo, al Teatro del Casinò l’IA incontra il lavoro: studenti protagonisti tra sfide e opportunità future (Foto)

Una mattinata di confronto, riflessione e prospettiva quella che si è svolta oggi al Teatro del Casinò di Sanremo, dove la Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia ha organizzato l’incontro “L’AI incontra il lavoro”, rivolto agli studenti delle classi quarte dei licei del territorio. Un appuntamento che ha messo al centro uno dei temi più attuali e decisivi per le nuove generazioni: il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, tra trasformazioni già in atto e scenari futuri ancora in costruzione.

A intervenire sul palco sono stati i professori Riccardo Larini e Andrea Cartotto, insieme a Mattia Davì e Luca Gargano, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso di analisi e approfondimento sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale nelle professioni, nella formazione e nella società. Presente anche il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso un tema che riguarda direttamente il futuro dei giovani e del territorio. Ad aprire l’incontro è stata la presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Matilde Guazzoni, che ha sottolineato con chiarezza il momento storico che le nuove generazioni stanno vivendo: “Viviamo un’epoca straordinaria, con trasformazioni intorno a noi rapide e sorprendenti. L’intelligenza artificiale è già qui e sta cambiando il nostro modo di vivere: la domanda è quale ruolo vogliamo darle”.

Un passaggio che mette al centro non solo la tecnologia, ma la responsabilità delle scelte: “Per noi giovani sono momenti decisivi – ha proseguito – alcune professioni spariranno, cambieranno o si modificheranno. Saper utilizzare l’IA significa fare una scelta: essere spettatori o essere protagonisti”. Ed è proprio su questo equilibrio tra rischio e opportunità che si è sviluppato il confronto, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti di lettura e consapevolezza, più che risposte definitive. L’intelligenza artificiale, infatti, non è più un tema astratto o lontano, ma una realtà già presente nella quotidianità e destinata a incidere sempre più profondamente nei percorsi professionali. Comprenderne il funzionamento, le potenzialità e i limiti diventa quindi un passaggio fondamentale per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

L’incontro al Teatro del Casinò si inserisce così in un percorso più ampio di orientamento e formazione, in cui la scuola e le istituzioni cercano di accompagnare gli studenti in una fase di cambiamento profondo, offrendo occasioni di dialogo diretto con esperti e professionisti.