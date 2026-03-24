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Eventi | 24 marzo 2026, 10:30

Sanremo, a Villa Zirio il recital pianistico di Paolo Flora con le Ballate di Chopin

Sabato 28 marzo alle ore 21.00 nuovo appuntamento con “I Concerti di Villa Zirio”: ingresso libero fino a esaurimento posti

Nuovo appuntamento con la musica classica a Sanremo nell’ambito della rassegna “I Concerti di Villa Zirio”. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21, sarà protagonista il pianista Paolo Flora con un recital interamente dedicato a Frédéric Chopin.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice di Villa Zirio, in Corso Cavallotti 51, e proporrà al pubblico “Le quattro Ballate di Chopin”, tra le composizioni più intense e rappresentative del grande autore romantico.

Il concerto rientra nel calendario di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Sanremo e con l’associazione “Note Libere – Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori”, impegnata nella promozione culturale e musicale del territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Redazione

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