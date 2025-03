Sanremo, quanto costa un caffè? Prezzi in linea con la media nazionale, ma il conto può salire nei locali turistici

A Sanremo il caffè resta un piccolo rito quotidiano, ma il prezzo – come in molte località italiane – è aumentato negli ultimi anni. Nel 2025, bere un espresso nella Città dei Fiori costa in media tra 1,20 e 1,50 euro, con variazioni legate principalmente alla posizione del bar e al tipo di servizio scelto.

Nei locali meno centrali o nei quartieri più residenziali, il prezzo di una tazzina al banco si mantiene attorno a 1,20 euro. Ma se ci si sposta nel cuore della città, lungo via Matteotti, sul lungomare o nei pressi del Teatro Ariston, il costo può salire fino a 1,50 euro, anche solo per un espresso al bancone. E per chi sceglie di sedersi al tavolo – magari con vista mare – non è raro trovare prezzi che sfiorano o superano i 2 euro.

Questo trend riflette l’aumento generalizzato del costo del caffè a livello nazionale: secondo i dati aggiornati a gennaio 2025, il prezzo medio di un espresso in Italia è salito a 1,22 euro, con un incremento del 19% rispetto al 2021, quando si pagava in media 1,03 euro. A influire sull’aumento sono diversi fattori: dal costo delle materie prime all’inflazione energetica, fino alle spese di gestione dei locali. Sanremo, con la sua forte vocazione turistica, risente anche della stagionalità e della presenza di visitatori stranieri, abituati a prezzi più alti in patria e quindi meno sensibili al costo di una tazzina.

In ogni caso, per gli habitué del bar, il caffè resta un piccolo lusso quotidiano a cui difficilmente si rinuncia, anche se il prezzo non è più quello di una volta.