"Natale in dialetto" a Vallecrosia, il concerto corale di 'Cheli de Campurussu' anima la sala polivalente (Foto e video)

Brani popolari originali dialettali ma anche traduzioni dialettali di brani celebri in lingua e natalizi hanno rallegrato il pubblico presente nel pomeriggio odierno nella sala polivalente', sul solettone sud, a Vallecrosia.

Un successo il concerto corale "Natale in dialetto" di 'Cheli de Campurussu', diretto da Carmine Bruno, che con la loro bravura hanno fatto cantare e divertire le tante persone presenti in sala. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco pro tempore Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e il consigliere comunale Enrico Amalberti.

L'evento, a cura della scuola di musica Pergolesi, rientrava nel calendario delle manifestazioni proposte dal Comune durante le festività natalizie e nella seconda edizione della rassegna "Suoni d'Inverno".