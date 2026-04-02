Settimana Santa a Ceriana: l'antica tradizione del sepolcro e dei corni di corteccia incanta la Liguria

Il sepolcro di Ceriana è pronto, grazie all'impegno dei numerosi volontari che ogni anno contribuiscono a realizzare questa vera e propria opera d'arte religiosa. La Settimana Santa del borgo ligure, una delle più antiche e suggestive della Liguria, si distingue per le sue tradizioni medievali e la partecipazione attiva delle confraternite, accompagnata da canti corali e dal caratteristico suono dei "corni" di corteccia di castagno.

I momenti principali delle celebrazioni includono:

Giovedì Santo : Allestimento dell' altare della reposizione , visitato dai fedeli. I ragazzi suonano i corni di corteccia , sostituendo le campane e creando un'atmosfera unica.

: Allestimento dell' , visitato dai fedeli. I ragazzi suonano i , sostituendo le campane e creando un'atmosfera unica. Venerdì Santo : La processione per le vie del borgo medievale rievoca la Passione con canti tradizionali e riti penitenziali .

: La rievoca la Passione con . Atmosfera : Il borgo si avvolge nel silenzio , interrotto solo dai canti delle confraternite e dal suono arcaico dei corni.

: Il borgo si avvolge nel , interrotto solo dai canti delle confraternite e dal suono arcaico dei corni. Tradizioni locali: Oltre al sepolcro, la Pasqua a Ceriana è celebrata con i "frisciöi" (frittelle) e le consuete attività delle confraternite.

Le celebrazioni iniziano di solito la domenica precedente la Pasqua, attirando visitatori grazie alla fede autentica ancora viva nel paese.