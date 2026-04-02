Settimana Santa a Ceriana: l'antica tradizione del sepolcro e dei corni di corteccia incanta la Liguria

Il sepolcro di Ceriana è pronto, grazie all'impegno dei numerosi volontari che ogni anno contribuiscono a realizzare questa vera e propria opera d'arte religiosa. La Settimana Santa del borgo ligure, una delle più antiche e suggestive della Liguria, si distingue per le sue tradizioni medievali e la partecipazione attiva delle confraternite, accompagnata da canti corali e dal caratteristico suono dei "corni" di corteccia di castagno.
I momenti principali delle celebrazioni includono:
- Giovedì Santo: Allestimento dell'altare della reposizione, visitato dai fedeli. I ragazzi suonano i corni di corteccia, sostituendo le campane e creando un'atmosfera unica.
- Venerdì Santo: La processione per le vie del borgo medievale rievoca la Passione con canti tradizionali e riti penitenziali.
- Atmosfera: Il borgo si avvolge nel silenzio, interrotto solo dai canti delle confraternite e dal suono arcaico dei corni.
- Tradizioni locali: Oltre al sepolcro, la Pasqua a Ceriana è celebrata con i "frisciöi" (frittelle) e le consuete attività delle confraternite.
Le celebrazioni iniziano di solito la domenica precedente la Pasqua, attirando visitatori grazie alla fede autentica ancora viva nel paese.