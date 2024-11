Musica, teatro, cultura e divertimento: tanti eventi animeranno Vallecrosia nel periodo natalizio (Foto e video)

Musica, teatro, cultura e villaggi animeranno Vallecrosia nel periodo natalizio. Dall'1 dicembre al 6 gennaio verranno proposti tanti appuntamenti per grandi e piccini.

Il primo evento sarà domenica 1 dicembre alle 16.30 nella sala polivalente con la mostra fotografica 'Mostriamoci' a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. "Abbiamo realizzato un calendario vasto e abbastanza vario per cercare di accontentare tutte le realtà della nostra cittadina: anziani, bambini e giovani. Vi saranno cinque concerti: due del Troubar Clair (sabato 7 dicembre alle 20.45 alla chiesa di San Rocco a favore della Caritas parrocchiale e lunedì 6 gennaio alle 17 nella chiesa di Maria Ausiliatrice), due della Pergolesi ('Musical e Natale' domenica 8 dicembre alle 17 nella sala polivalente e domenica 29 dicembre alle 17 nella sala polivalente) e uno della Family Band Gospel Choir che sarà il 28 dicembre in piazza del Popolo a Vallecrosia Alta" - dice il vicesindaco Marilena Piardi presentando il calendario delle manifestazioni natalizie proposto dal Comune - "Abbiamo, inoltre, due mostre fotografiche, una a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce e una di Roberto Negrini che esporrà fotografie di Vallecrosia dal 16 dicembre fino al 5 di gennaio".

"Andranno in scena due rappresentazioni teatrali: sabato 14 dicembre alle 15 nel centro storico vi sarà 'Un Natale...da sogno!', un percorso teatrale itinerante e animato tra le porte dipinte di Vallecrosia Alta a cura di Silvia Villa e in collaborazione con la Compagnia Teatro della luna, e una della compagnia del Teatro della luna il 22 dicembre alle 15.30 che sarà 'Ogni cosa a suo tempo'" - svela il vicesindaco Piardi - "Abbiamo il classico appuntamento: la consegna dei panettoni il 15 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, nella sala polivalente. Vi sarà la consegna delle strenne natalizie agli ultrasettantenni a cura dell'amministrazione comunale e dell'associazione il Borgo Antico e, per l'occasione, dalle 14 gli Alpini si occuperanno dell'animazione: nei giardini Falcone e Borsellino porteranno cioccolata, panettoni e una banda musicale. Alla sera alle 20.45 nella sala polivalente, invece, vi sarà la presentazione di libro 'Noi ci abbiamo creduto' di Marcello Bellacicco. Vi sarà, inoltre, un evento del Teatro della Tosse, a cura di Terre del Rossese, che proporrà un episodio teatrale con passeggiata tra i vicoli del paese".

"Vi saranno due villaggi: uno natalizio e uno per la Befana" - fa sapere l'assessore Pino Ierace - "Abbiamo collaborato con tutte le associazioni della città per stilare il calendario delle manifestazioni. Il Villaggio di Natale quest'anno verrà fatto in piazza Erio Tripodi venerdì 6 dicembre dalle 10 alle 18. Vi saranno un mercatino a tema, gonfiabili e animazione per i più piccoli, a cura dell'associazione Fiori Eventi, e sono state invitate a partecipare tutte le scuole. I salesiani organizzeranno tre pomeriggi per i ragazzi con gonfiabili, musica, giochi, spettacoli di magia, regali, la possibilità di incontrare Babbo Natale e un laboratorio artistico-musicale. Il primo appuntamento all'oratorio salesiano Don Bosco sarà domenica 8 dicembre dalle 15 alle 19 con 'Natale è divertimento', poi il 14 dicembre dalle 15 alle 19 con 'Natale è magia' e, infine, sabato 21 dicembre dalle 15 alle 19 con 'Il Natale è...il colore dei suoni'".

"Lo 'Sbarco della Befana', a cura dell'associazione Pescatori Amici del Mare, sarà, invece, il 5 gennaio alle 15 sul lungomare. Abbiamo fatto in modo che non rimanesse solo un evento statico ma l'abbiamo arricchito con mercatino, gonfiabili e attrazioni, a cura di Fiori Eventi, affinché si possa passare un intero pomeriggio all'insegna del divertimento, soprattutto per i più piccoli" - anticipa Ierace - "Un concerto con riflessione musicale a cura del gruppo Sentieri di Pace andrà in scena al teatro di Sant'Anna il 20 dicembre alle 21: 'Christmas & Peace'. Vi sarà, inoltre, il torneo di basket di Natale di Sergio Balocco all'Andrea Doria. Sarà un'occasione per fare gli auguri a tutti gli atleti".

"Quando si avvicina la fine dell'anno e l'aria di Natale inizia a invadere le nostre vite, è il momento di fare delle riflessioni e trarne gli opportuni bilanci. Anche il 2024 è stato un anno contraddistinto da conflitti, l'atmosfera natalizia ci ricorda come siano i piccoli gesti quotidiani, semplici atti di gentilezza gratuita a cementare la comunità e far sì che si identifichi e si comporti bene come una sola, grande famiglia" - dicono il vicesindaco Piardi e l'assessore Ierace - "Ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato e collaborato per creare degli eventi con l'intento di fare aggregazione e comunità. Auguriamo Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i cittadini".