Sanremo: domenica prossima a Palazzo Roverizio concerto con le più belle romanze d'opera

Un viaggio indimenticabile tra le più belle romanze d'opera e canzoni immortali. Domenica prossima alle 17, nel salone affrescato di Palazzo Roverizio a Sanremo, si potrà assistere ad un concerto esclusivo che unisce la potenza della lirica con le canzoni più celebri di tutti i tempi.

Il pubblico avrà l'opportunità di assistere ad un concerto straordinario con tre interpreti d'eccellenza, il Baritono Marco Camastra, il Tenore Alessandro Fantoni, il Tenore Rino Matafù accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Ferretti interpreteranno capolavori immortali come: Nessun Dorma, La Donna è Mobile, Vesti la Giubba... vere e proprie romanze iconiche della lirica per proseguire con canzoni che hanno segnato la storia della musica come: Caruso, Un Amore così Grande, Granada, My Way, reinterpretate con la passione e la potenza vocale dei tre artisti figli di Liguria ma internazionali nelle loro carriere.