Arma di Taggia, attesa per l’incontro con Lombardi Vallauri e Veronica Pivetti a Villa Boselli

Sale l’attesa per l’incontro con il professor Edoardo Lombardi Vallauri e l’attrice e scrittrice Veronica Pivetti, in programma venerdì 15 maggio alle 18.00 nella suggestiva e prestigiosa cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia.

Con questa iniziativa il Comune di Taggia aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale “Il Maggio Dei Libri”, attraverso la rassegna “Di Libro In Libro”, e lo fa con un appuntamento da non perdere.

Il professor Edoardo Lombardi Vallauri, docente di Linguistica Generale all’Università Roma Tre, presenterà il suo ultimo libro, “L’Italiano in bilico” (Il Mulino Edizioni), pubblicato lo scorso 26 aprile. Al suo fianco, un’ospite d’eccezione: Veronica Pivetti.

L’evento si trasformerà in un dialogo dinamico e coinvolgente, capace di parlare sia agli esperti e ai professionisti del settore, sia a un pubblico più ampio e curioso. Insieme, i relatori guideranno i presenti in un’esplorazione dello stato attuale della lingua italiana, sospesa tra tradizione e cambiamento.

Il saggio affronta infatti le dinamiche dell’evoluzione linguistica contemporanea, analizzando influenze esterne e trasformazioni strutturali che contribuiscono a definirne il delicato equilibrio.



