Ventimiglia, il Fondo Antico dell’Aprosiana inaugura la mostra “Canta Musa il Valore” dedicata alla Scanderbeide di Margherita Sarrocchi

Appuntamento imperdibile domani, giovedì 14 maggio alle ore 15.30, quando il Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia Alta aprirà le porte per l'inaugurazione dell'esposizione "Canta Musa il Valore. Albania, Italia e Impero ottomano nel primo poema epico femminile italiano: La Scanderbeide di Margherita Sarrocchi”.

Al centro dell'evento spiccherà la presenza della prof.ssa Olimpia Gargano, curatrice della prima edizione integrale commentata de La Scanderbeide, prezioso volume del 1623 conservato nell’Aprosiana, già esposto in una mostra iconografica ad Amalfi nell’autunno del 2025. I partecipanti avranno l'eccezionale opportunità di dialogare direttamente con la studiosa per approfondire i temi del monumentale poema eroico composto da Margherita Sarrocchi, poetessa italiana (Gragnano 1560? – Roma 1617) prima donna della letteratura italiana a scrivere un poema epico, partendo proprio dall'osservazione del prezioso esemplare del 1623 esposto per l'occasione.

L'invito a partecipare all'inaugurazione del 14 maggio è aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di storia per riscoprire insieme questi straordinari tesori bibliografici conservati a Ventimiglia. La mostra ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Ventimiglia ed è organizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

Per ulteriori informazioni: tel. +39 0184.351209; email: aprosiana.fondoantico@comune.ventimiglia.im.it.



