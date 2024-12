Vallecrosia, bilancio positivo per "Mostriamoci": la prima mostra fotografica collettiva di 'Controluce' (Foto)

Scatti che ritraggono paesaggi, autoritratti, street photography e temi liberi, esposti nella sala polivalente G. Natta sul solettone sud a Vallecrosia, hanno incuriosito e appassionato cittadini e turisti per due settimane. Bilancio positivo per "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva dell'associazione culturale fotografica Controluce della città della famiglia creata, un anno fa, da Gerry Salerno Portraits, fotografo con 30 anni di professione alle spalle, una grande passione e voglia di condividere.

"Sono state apprezzate le foto realizzate dagli allievi con macchine fotografiche o con smartphone" - fa sapere Gerry Salerno - "Mostriamoci è il risultato di un percorso di tre mesi in cui nove amici dell'associazione culturale fotografica Controluce si sono messi in gioco, alla prova, sfidando sé stessi e non gli altri. Sono stati tre mesi di video call, impegno, condivisione, sostegno, errori e progressi, guidati per migliorarsi ogni giorno un po' di più, ognuno con i suoi mezzi e conoscenze. Io mi sono limitato a guidarli, correggerli, supportarli con il tanto o poco che in 30 anni di professione ho imparato ma, soprattutto, con il mio sconfinato amore per la fotografia. Sono fiero di loro, indistintamente, e un po' anche di me stesso che amo le sfide".

"Per il prossimo anno sono in cantiere tante nuove proposte: corsi, workshop specifici, videocall, brevi lezioni, pillole di fotografia, visite a mostre, proiezioni di gruppo, mostra fotografica, uscite per stare insieme, materiale didattico e fotografico" - svela Salerno - "Offriamo un ambiente accogliente, inclusivo, familiare, dove nessuno vuole primeggiare ma crescere insieme, sostenendosi a vicenda, ognuno con i suoi mezzi, la sua passione e le sue possibilità".