Vallecrosia, gita fuori porta: 'Controluce' alla mostra fotografica su Henri Cartier-Bresson (Foto)

Gita fuori porta per l'associazione culturale fotografica "Controluce" di Vallecrosia creata da Gerry Salerno Portraits. Domenica 23 marzo fotografi e appassionati andranno a Torino per visitare, in gruppo, la mostra fotografica su Henri Cartier-Bresson.

Un'occasione per conoscere il pioniere del fotogiornalismo, tanto da meritare l'appellativo di "occhio del secolo". Teorico dell'istante decisivo in fotografia, ha anche contribuito a portare la fotografia di stampo surrealista a un pubblico più ampio. "Organizziamo una visita di gruppo alla mostra fotografica su Herni Cartier-Bresson, a Torino, con annesso un workshop fotografico" - fa sapere Gerry Salerno - "Chi fosse interessato a partecipare potrà farlo iscrivendosi, entro sabato 15 marzo, all'iniziativa. Per informazioni e costi si può contattare il numero 3358160931".

"Un'occasione unica anche per conoscere la nostra associazione" - sottolinea Salerno - "Quest'anno sono previste tante interessanti iniziative".