Vallecrosia, nasce "Controluce": una nuova associazione culturale fotografica (Foto)

A Vallecrosia è nata una nuova associazione fotografica culturale: "Controluce". E' riuscita, domenica scorsa nella sala polivalente, la presentazione della neonata associazione. Il fotografo Gerardo Salerno ha spiegato ai presenti in cosa consiste, gli obiettivi e le iniziative e attività che propone.

"Controluce vuole essere la promessa di un impegno che continua. Servirà a proporre occasioni di incontro sia per i fotografi sia per i semplici appassionati. E' un modo per stare insieme con tante iniziative già pronte, adatte anche per chi vuole solamente divertirsi con lo smartphone. Per i soli associati nel 2024 sono previste diverse aperi-riunioni, visite in gruppo alle mostre, workshop, corsi base di photoshop e postproduzione, mostra fotografica collettiva e incontri di cultura fotografica" - fa sapere il fotografo Gerry Salerno - "L'obiettivo è coinvolgere e avvicinare più gente possibile al mondo della fotografia. Non importa che tu abbia una reflex o uno smartphone: ciò che conta è la passione e la voglia di migliorarsi, fotograficamente e umanamente. 'Se puoi sognarlo, puoi farlo' diceva Walter Disney".

Per l'occasione erano presenti anche l'assessore Pino Ierace e i consiglieri comunali Denis Perrone ed Enrico Amalberti. "Ho presenziato al lancio della neonata associazione fotografica culturale di Vallecrosia, fortemente voluta dal fotografo Gerry Salerno coadiuvato dalle signore Anna Zaccone e Luciana Vettoretto. L'amministrazione comunale augura un grande in bocca al lupo e auspica una forte collaborazione in continuità con i progetti fatti in passato" - dice l'assessore Pino Ierace.

Gli interessanti si sono iscritti e poi hanno ammirato la mostra fotografica di Gerardo Salerno sulla "Tailandia. Terra del sorriso" alla scoperta della 'Terra del sorriso'. La mostra, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, si potrà ammirare nella sala polivalente G. Natta sul solettone sud fino a domani, il 17 dicembre dalle 17.30 alle 19.30. L'ingresso è libero.