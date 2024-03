Da Vallecrosia a Genova, 'Controluce' alla mostra fotografica "Children" di Steve McCurry (Foto)

Prima gita fuori porta per la nuova associazione culturale fotografica "Controluce" di Vallecrosia creata da Gerry Salerno Portraits. Una parte del gruppo, ieri, si è recata a Genova per visitare la mostra fotografica "Children" di Steve McCurry, in esposizione nel sottoporticato di Palazzo Ducale.

Un'occasione unica che ha permesso ai presenti di ammirare la prima mostra tematica dedicata all’infanzia del fotografo statunitense, che è anche un viaggio nel ricordo della propria infanzia e uno spunto di riflessione circa la responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni, nella consapevolezza che il sogno di un futuro più giusto dipende dalle azioni del nostro presente. Il tema dei bambini è, infatti, da sempre caro a McCurry ed è centrale nella sua fotografia umanista, basti pensare alla celebre piccola afgana ritratta in un campo di rifugiati nel 1984, divenuta emblema delle condizioni patite nei territori di guerra prima ancora che le Nazioni Unite stilassero la Carta dei Diritti dei Bambini, entrata in vigore nel 1990.

Cento fotografie mostrano la condizione dell’infanzia attraverso immagini di vita e sviluppo, partecipazione, salute e benessere, educazione, gioco, conflitti e protezione, famiglia e adulti di riferimento, superiore interesse, protezione da sfruttamento. Ogni immagine rappresenta, infatti, una significativa storia personale e collettiva dall’Afghanistan all’India, dal Messico al Libano fino in Italia raccontata con rispetto ed empatia. I bambini immortalati dall’obiettivo di McCurry sono diversi per etnia, abiti e tradizioni ma esprimono lo stesso sentire con la loro inesauribile energia, gioia e capacità di giocare persino nei contesti più anomali e difficili, spesso determinati da condizioni sociali, ambientali o di conflitto.

La rappresentazione proposta da Mc Curry dell’infanzia, e del mondo visto attraverso l’infanzia, si incontra in modo particolare con la sensibilità e la mission di Defence for children Internaional Italia. Nel corso della mostra vi è, infatti, una serie di attività informative, formative e didattiche per conoscere e approfondire la condizione dell’infanzia alla luce delle immagini proposte da McCurry e della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Secondo i rapporti delle organizzazioni internazionali, come Save The Children, circa un bambino su sei è costretto ancora oggi a vivere in zone di guerra, testimone di eventi traumatici e segnanti. In questo scenario di rilevanza globale, McCurry crede fermamente che l’istruzione possa essere per l’infanzia il principale strumento per la costruzione di un futuro migliore di libertà e autodeterminazione.

"Questa creatura, nata quasi per una sfida con me stesso, sta prendendo forma ed anima giorno dopo giorno. Una parte del nostro gruppo 'Controluce' ha visitato la suggestiva mostra di Steve McCurry a Genova. Una prima bella esperienza insieme, alla scoperta della vera essenza della fotografia e di un maestro assoluto nel raccontare l'umanità" - fa sapere Gerry Salerno - "Presto inizieremo il nostro primo corso fotografico e cultura fotografica chi vuole unirsi potrà contattarci e scoprire il piacere di stare insieme e migliorarsi, anche umanamente".