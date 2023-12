Nasce "Controluce", a Vallecrosia la presentazione della nuova associazione culturale fotografica

Verrà organizzato, oggi alle 17.30, nella sala polivalente di Vallecrosia un incontro con il fotografo Gerardo Salerno che illustrerà la nuova associazione culturale fotografica creata recentemente da lui: "Controluce".

Dopo 30 anni sul campo e di formazione anche di alto livello, Gerry Salerno Portraits ha deciso di dedicarsi all'insegnamento e così ha creato una nuova associazione, grazie alla collaborazione di altre persone, per coinvolgere e avvicinare più gente possibile al mondo della fotografia. "Dopo 30 anni di fotografia questa associazione, che presenteremo, è una svolta" - fa sapere il fotografo Gerry Salerno - "Controluce vuole essere la promessa di un impegno che continua. Servirà a proporre occasioni di incontro sia per i fotografi sia per i semplici appassionati. E' un modo per stare insieme con tante iniziative già pronte che sveleremo domenica, adatte anche per chi vuole solamente divertirsi con lo smartphone".

Chi vorrà potrà anche visitare la mostra fotografica sulla "Tailandia. Terra del sorriso" alla scoperta della 'Terra del sorriso'. La mostra, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, si potrà ammirare nella sala polivalente G. Natta sul solettone sud fino al 17 dicembre il martedì, il giovedì e la domenica dalle 17.30 alle 19.30. L'ingresso è libero.