Cultura e fotografia a Vallecrosia, docufilm su Vivian Maier: nuova iniziativa di 'Controluce' (Foto)

Un docufilm sulla storia della fotografa bambinaia Vivian Maier verrà proiettato oggi pomeriggio alle 17 in piazza del Popolo a Vallecrosia Alta. Un'iniziativa organizzata dalla nuova associazione culturale fotografica "Controluce" della città della famiglia creata da Gerry Salerno Portraits.

"Si potrà scoprire l'affascinante storia di Vivian Maier, prima street photographer suo malgrado" - fa sapere il fotografo Gerry Salerno - "Una storia affascinante ed incredibile che proietteremo in un docufilm, a cui seguirà un rinfresco".

"Sarà un'occasione anche per scoprire l'attività della nostra recente associazione culturale fotografica che, con entusiasmo, vuole divulgare più possibile la cultura dell'immagine: non solo formule o numeri ma soprattutto la passione per la fotografia con la "F" maiuscola a tutto tondo, come nel film di oggi. Saremo in piazza del Popolo, nella sede del Borgo Antico a Vallecrosia Alta" - dice Salerno - "Vi aspettiamo".