Cultura e fotografia, a Vallecrosia incontro su Letizia Battaglia: nuova iniziativa di 'Controluce' (Foto)

Cultura e fotografia a Vallecrosia. Un film sulla storia e sulla fotografia di Letizia Battaglia verrà proiettato sabato prossimo, il 16 novembre, alle 16.30 nella sala polivalente, sul solettone sud. Un'iniziativa proposta e organizzata dall'associazione culturale fotografica "Controluce" della città della famiglia creata, quasi un anno fa, da Gerry Salerno Portraits.

Un incontro pomeridiano per scoprire la fotografa, fotoreporter e politica italiana che è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l'americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life. "Un film e un toccante fotolibro sulla storia di una grande fotoreporter, mondialmente riconosciuta e da poco scomparsa" - fa sapere il fotografo Gerry Salerno - "L'ingresso è libero. L'incontro si concluderà con drink e snack offerti".

"Sarà un'occasione anche per scoprire l'attività della nostra associazione culturale fotografica che, con entusiasmo, vuole divulgare più possibile la cultura dell'immagine" - dice Salerno - "Controluce, passo dopo passo, propone contenuti di qualità. Vi aspettiamo".