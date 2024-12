Vallecrosia, ultima settimana per "Mostriamoci": la prima mostra fotografica collettiva di 'Controluce' (Foto)

La mostra di fotografie si potrà visitare il martedì, il giovedì e il sabato dalle 17 alle 19. " Le foto sono realizzate dagli allievi con macchine fotografiche o con smartphone" - fa sapere Gerry Salerno - "Mostriamoci è il risultato di un percorso di tre mesi in cui nove amici dell'associazione culturale fotografica Controluce si sono messi in gioco, alla prova, sfidando sé stessi e non gli altri. Sono stati tre mesi di video call, impegno, condivisione, sostegno, errori e progressi, guidati per migliorarsi ogni giorno un po' di più, ognuno con i suoi mezzi e conoscenze".

"Le immagini esposte reputo siano un ottimo risultato considerando che molti tra loro non hanno mai frequentato corsi, non hanno una fotocamera e non sanno cosa sia la post produzione" - sottolinea Salerno - "Io mi sono limitato a guidarli, correggerli, supportarli con il tanto o poco che in 30 anni di professione ho imparato ma, soprattutto, con il mio sconfinato amore per la fotografia. Sono fiero di loro, indistintamente, e un po' anche di me stesso che amo le sfide. Per il prossimo anno sono in cantiere tante nuove proposte".