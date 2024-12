Vallecrosia inaugura "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva di 'Controluce' (Foto e video)

Paesaggi, autoritratti, street photography e temi liberi si possono ammirare negli scatti esposti nella sala polivalente G. Natta, sul solettone sud, a Vallecrosia. E' stata inaugurata, oggi pomeriggio, "Mostriamoci", la prima mostra fotografica collettiva dell'associazione culturale fotografica Controluce della città della famiglia creata, un anno fa, da Gerry Salerno Portraits.

La mostra di fotografie, che ha dato il via al programma delle manifestazioni natalizie proposto dal Comune, durerà fino al 14 dicembre. "In mostra vi è un'interessante carrellata di immagini realizzate dagli allievi con macchine fotografiche o con uno smartphone" - fa sapere Gerry Salerno - "Il vernissage di presentazione è andato bene, oltre le aspettative. Chi non è potuto venire oggi potrà vedere la mostra, fino al 14 dicembre, il martedì, il giovedì e il sabato dalle 17 alle 19".

Tante persone hanno partecipato all'inaugurazione, caratterizzata dagli interventi di Gerry Salerno e del vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, dalla proiezione di un video e da un gustoso buffet. Per l'occasione erano presenti anche l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Denis Perrone, Stefano Fullone, Valeria Cannazzaro e Fabio Perri. "E' stata anche un'occasione per far conoscere ai presenti la nostra realtà, inclusiva e in crescita" - sottolinea Salerno - "Per il prossimo anno sono in cantiere tante nuove proposte".