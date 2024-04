Il Comune di Molini di Triora fa scuola agli altri sui 'Crediti di sostenibilità per valorizzare i boschi (Foto)

“Le zone boschive comunali sono, per la maggior parte, incolte ed in stato di abbandono, perdendo di conseguenza la loro potenzialità ed esponendosi sempre più ai rischi ambientali. Attraverso i crediti di sostenibilità è possibile realizzare interventi mirati per poter valorizzare il patrimonio boschivo da un punto di vista ambientale, sociale, turistico ed economico”.

Sono le parole del vice Sindaco di Molini di Triora, Danilo Marvaldi, che ha seguito con attenzione la pratica e che, con il supporto di ‘Tree-Fair’ è riuscito a ridare valore alle aree boschive comunali ed ha presentato il progetto durante un incontro che ha visto la massiccia partecipazione dei residenti, con la partecipazione di Matteo Doveri, Key account manager di Tree-Fair.

“Siamo orgogliosi – ha detto Marvaldi - di iniziare questo nuovo ed innovativo progetto per la valorizzazione del patrimonio boschivo comunale. Essere il primo comune ligure ad intraprendere questa strada è già di per sé una bella cosa soprattutto alla luce della struttura comunale che può avere un piccolo comune come il nostro,aver preparato e avviato un bando così innovativo che in poco tempo è diventato di riferimento per tutte le amministrazioni che si affacciano a questo discorso dei crediti di Sostenibilità quindi un grande grazie agli uffici comunali. Siamo partiti da un PSR 8.3 ereditato dalla precedente amministrazione e poi sviluppato da quella attuale nella direzione della gestione sostenibile delle foreste siamo certificati PEFC e questo ci ha consentito di poter generare i ‘crediti di sostenibilità’. Questo è il punto di partenza, l'anno zero”.

Nei prossimi anni sviluppando le varie azioni di pulizia del sottobosco, di recupero della senti eristica, antincendio, pulizia e manutenzione delle piste tagliafuoco e realizzazione di invasi per l'antincendio, si potrà aumentare ed ampliare esponenzialmente il valore dei crediti.

All’incontro ha partecipato anche la Regione con il vice Presidente Piana l'Assessore Scajola oltre al vice Presidente di ANCI piccoli comuni, Fabio Natta. L’Amministrazione di Molini, guidata dal sindaco Sasso e ha puntato molto sul mezzo del PSR come opportunità per crescere e mettere mano ai problemi derivati dall'alluvione del 2020 infatti e di questi giorni l'avvio del PSR 5.2 dedicato alla viabilità oppure il PSR 4.3 Per la realizzazione di invasi Antincendio/irriguo recentemente ammesso a sostegno e ne verranno realizzati uno a Corte ed uno ad Andagna.

È stato certificato che, nella porzione di bosco che viene messa a bando, si genereranno 1.500 crediti, che verranno ceduti a ‘Tree-Fair’ e che verranno immessi sul mercato. Quando saranno vendute alle aziende che ne faranno richiesta, il comune li incasserà. Molini è all’avanguardia in relazione a questo nuovo modo di gestire le foreste, grazie al lavoro dei dipendenti. E, proprio per questo, si tratta di un bando preso a modello da altri comuni, che lo hanno chiesto a quello della Valle Argentina.

Il Sindaco Manuela Sasso si è dichiarata molto soddisfatta del risultato: “Siamo il primo comune a pensare ai boschi per la loro valorizzazione oltre al fatto che potremo anche monetizzare il patrimonio boschivo. Tutto questo possibile grazie alla lungimiranza del vice Sindaco, che ha seguito interamente la pratica”.