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Attualità | 24 marzo 2026, 20:48

Outdoor, cultura ed enogastronomia: Bordighera partecipa al Travel Expo di Oslo

Uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo nei paesi nordici

Outdoor, cultura ed enogastronomia: Bordighera partecipa al Travel Expo di Oslo

Bordighera partecipa al Travel Expo di Oslo. La città delle palme si è, infatti, messa in mostra a uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo nei paesi nordici andato in scena dal 20 al 22 marzo.

La presenza alla manifestazione si inserisce nel percorso di rilancio e sviluppo turistico della città, voluto dalla precedente Amministrazione comunale, per promuovere il territorio e la sua offerta tra outdoor, cultura ed enogastronomia.

All’interno dello spazio di Agenzia In Liguria, operatori e visitatori hanno così potuto scoprire e conoscere Bordighera che rafforza, dunque, il posizionamento della destinazione sui mercati internazionali.

Elisa Colli

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