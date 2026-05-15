Ospedaletti, il Comune disdice il contratto del Byblos dal 2028: resta aperta la partita sul futuro del compendio

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di riconoscere il rinnovo del contratto di locazione del compendio Byblos fino al 31 marzo 2028, formalizzando però allo stesso tempo la disdetta del rapporto alla nuova scadenza. È quanto emerge dalla delibera approvata dalla giunta comunale il 29 aprile scorso, relativa all’immobile comunale denominato “Lido Primavera”, oggi sede del noto ristorante Byblos.

La vicenda nasce dal confronto tra l’amministrazione comunale e l’attuale gestione sul tema della durata effettiva della concessione. Secondo quanto riportato nella delibera, il Comune aveva inizialmente comunicato alla società la cessazione del contratto al 31 marzo 2025. La controparte, attraverso il proprio legale, aveva però contestato questa interpretazione, sostenendo che il contratto dovesse considerarsi rinnovato “ex lege” fino al 2028, o addirittura fino al 2031. Dopo mesi di interlocuzioni e una procedura di mediazione assistita conclusasi negativamente il 28 aprile 2026, il Comune ha scelto di riconoscere il rinnovo fino al 31 marzo 2028, notificando però contestualmente la volontà di interrompere il rapporto alla nuova scadenza e chiedendo che l’immobile venga riconsegnato “libero da persone e cose”.

“È stata una scelta nostra”, spiega il sindaco Daniele Cimiotti. “Il contratto è stato rinnovato. Nell’atto della pubblica amministrazione, quando un contratto scade non c’è il rinnovo automatico. C’è stata una diatriba tra noi e loro, noi abbiamo risposto alla lettera. Tra le due opzioni abbiamo scelto il 2028, mentre l’altra opzione era quella di andare oltre. Attendiamo la loro risposta e poi potremo dare più informazioni”. Parole che confermano come il confronto tra le parti sia ancora aperto e come il futuro dell’area resti uno dei dossier più delicati sul tavolo dell’amministrazione comunale. Nel frattempo, continuano a rimanere sul tavolo i progetti di rigenerazione presentati negli ultimi anni per il futuro del compendio Byblos. Il primo porta la firma dell’attuale gestore del ristorante, l’imprenditore Marco Cuccuvè, in rappresentanza di un gruppo di investitori italo-monegaschi pronti a investire circa 16 milioni di euro.

Successivamente era arrivata anche la proposta di “Ospedaletti Land”, raggruppamento temporaneo di imprese composto dal fondo monegasco Aura Capital e dalla multinazionale Tayrona Sagana, con una previsione di investimenti vicina ai 50 milioni di euro. Resta inoltre sullo sfondo il contenzioso già emerso negli anni scorsi tra l’attuale gestione e la società Byblos Beach srl, che aveva presentato una terza proposta progettuale relativa al compendio inserito nel Piano di Rigenerazione Urbana.

Ad oggi, però, nessuna decisione definitiva sembra essere stata ancora formalizzata dall’amministrazione comunale sul destino finale dell’area. Lo stesso Marco Cuccuvè, contattato sul tema, ha sottolineato come “il Comune non ci abbia ancora fatto sapere nulla” rispetto ai progetti presentati.