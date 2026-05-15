Sanremo, studente del Liceo Cassini premiato al Salone del Libro di Torino per il prestigioso Premio Asimov

Grande soddisfazione per il Liceo Scientifico G.D. Cassini di Sanremo, che celebra il prestigioso riconoscimento ottenuto da Aurelio Del Sorbo, studente classe 2011 e frequentante la 1G, premiato nell’ambito del Premio Asimov 2025/2026 durante il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il giovane studente sanremese è stato selezionato tra oltre 14mila studenti provenienti da 350 scuole italiane, distinguendosi nel concorso dedicato alle recensioni dei libri finalisti della celebre iniziativa promossa dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Premio Asimov, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati all’editoria scientifica divulgativa. Gli studenti e le studentesse coinvolti hanno partecipato in qualità di giurati, leggendo e recensendo le opere finaliste e contribuendo così alla diffusione della cultura scientifica tra i più giovani.

Durante la cerimonia di premiazione, ospitata nella Sala Rossa del Salone del Libro, è intervenuto anche Francesco Vissani, ideatore del progetto e ricercatore INFN, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. “Quest’anno il tema del Salone Internazionale del Libro coincide con la nostra missione. Il mondo sarà davvero ‘salvato dai ragazzini’ come i nostri giurati: giovani che non subiscono la scienza, ma la interrogano e la sfidano. Un grazie profondo a loro e ai loro generosi docenti”, ha dichiarato Vissani.

Per il Liceo Cassini e per la città di Sanremo si tratta di un importante motivo di orgoglio, che valorizza l’impegno degli studenti e il ruolo della scuola nella promozione della cultura scientifica e della lettura.