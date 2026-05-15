Benevento capitale internazionale degli studi sulla stregoneria: convegno sul volo delle streghe 14-15 maggio 2026

Benevento si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per gli studi sulla stregoneria e sull’immaginario del volo magico. Nei giorni 14 e 15 maggio 2026, l’Università degli Studi Giustino Fortunato ospiterà il primo Convegno Internazionale dedicato al tema del volo delle streghe, intitolato: “Sopra l’acqua e sopra il vento, portami al noce di Benevento”. Un appuntamento che ambisce a riunire studiosi di storia, antropologia, etnologia e storia delle religioni per analizzare uno dei temi più complessi e affascinanti della cultura europea.

Un evento unico nel panorama accademico

L’iniziativa è presentata come un evento unico nel suo genere, perché promossa dall’unico centro di ricerca italiano interamente dedicato allo studio storico della stregoneria diabolica e della caccia alle streghe: Laboratorio Giuseppe Bonomo. Un laboratorio in cui storia, folklore e antropologia si intrecciano per affrontare il fenomeno senza semplificazioni, restituendogli profondità storica e rigore scientifico. Il convegno è organizzato da Paolo Portone, già curatore scientifico del MES (Museo Etnostorico di Triora), figura centrale nel coordinamento del progetto. Portone sottolinea come l’obiettivo sia quello di superare la lettura folkloristica del tema per restituire complessità storica a un fenomeno che attraversa secoli e culture diverse.

La scelta di Benevento non è casuale. La città è da secoli associata alla leggenda del noce di Benevento, luogo simbolico dei sabba e dei voli notturni delle streghe. Come recita il motto evocativo del convegno: “Sopra l’acqua e sopra il vento, portami al noce di Benevento” Il programma scientifico esplorerà le radici di questo immaginario attraverso fonti classiche, medievali e moderne, analizzando come si sia costruita l’immagine della strega volante tra teologia, diritto, medicina e folklore. Tra i principali filoni di ricerca:

Dalle incantatrici alate di Apuleio al Malleus Maleficarum

Dal Canon Episcopi alle tradizioni nordiche

alle tradizioni nordiche Unguenti, trance, sabba e processi inquisitoriali

Il rapporto tra immaginario del volo e storia della scienza

Un focus particolare sarà dedicato anche a una domanda provocatoria: quanto l’immaginario del volo stregonesco ha influenzato la nascita del pensiero proto-aeronautico?

Il convegno riunisce un comitato scientifico internazionale di alto profilo, con studiosi come:

Marina Montesano

Vincenzo Lavenia

Owen Davies

Matteo Duni

Michaela Valente

Sono previste anche keynote lecture di rilievo internazionale, tra cui quelle di Rita Voltmer e della stessa Marina Montesano.

L’iniziativa segna un passaggio importante per gli studi italiani ed europei sul tema: non più confinato alla dimensione del mito o della superstizione, ma affrontato come oggetto storico complesso, al crocevia tra religione, cultura, genere e immaginario scientifico.

Benevento, in questo contesto, si propone come nuovo polo internazionale di ricerca, dove il volo delle streghe diventa chiave interpretativa per leggere la storia culturale dell’Europa.