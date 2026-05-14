Patto del Lavoro per il Turismo 2026, dalla Liguria 6 milioni di euro per assunzioni stabili nel settore

La Regione Liguria rilancia il Patto del Lavoro per il Turismo con una nuova edizione da 6 milioni di euro, destinata a sostenere le imprese del comparto turistico che scelgono di investire in occupazione stabile e contratti di qualità. Da domani, venerdì 15 maggio, sarà disponibile in modalità offline la procedura informatica per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate dal 25 maggio al 30 giugno 2026 attraverso il sistema Bandi online sul sito di Filse.

Il piano prevede incentivi economici per hotel, strutture ricettive, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, stabilimenti balneari, ristoranti e pubblici esercizi che assumono personale a partire dal 1° febbraio 2026 con contratti ritenuti maggiormente tutelanti. Il contributo può arrivare fino a 8mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato. Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2026 c’è la scelta di privilegiare le imprese che puntano sulla stabilità occupazionale. “La corsia preferenziale è per i contratti a tempo indeterminato – sottolineano gli assessori regionali Simona Ferro, Luca Lombardi e Marco Scajola – chi sceglie di offrire un contratto stabile non deve competere con nessun altro: la sua domanda viene istruita per prima, in ordine cronologico di presentazione”. Gli assessori evidenziano inoltre il nuovo sistema di premialità introdotto per valorizzare le aziende più virtuose: “È stato introdotto un meccanismo di maggiorazioni del 15% sull’importo base del bonus riconosciuto alle imprese che fanno di più per i propri lavoratori”.

Il bando distingue tre categorie di imprese beneficiarie, individuate attraverso specifici codici Ateco. La prima comprende attività legate all’ospitalità e all’organizzazione di eventi: alberghi, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, agenzie di viaggio, tour operator, catering, organizzatori di congressi, fiere e cerimonie. Per queste imprese sono previsti contributi da 3.000 euro per contratti a tempo determinato o in somministrazione di almeno otto mesi e da 8mila euro per contratti a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli stabilimenti balneari. In questo caso i bonus saranno concessi per contratti a tempo determinato di almeno sette mesi con un minimo di 28 ore settimanali oppure per contratti a tempo indeterminato. Gli incentivi ammontano a 2.500 euro per i contratti a termine e a 8mila euro per quelli stabili.

La terza categoria interessa ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e attività di somministrazione di bevande, comprese quelle nei lounge cocktail bar e a bordo dei mezzi di trasporto. Per queste attività saranno finanziati esclusivamente contratti a tempo indeterminato da 8mila euro, con obbligo di incremento occupazionale netto e, nel caso del part time, con almeno 28 ore settimanali.

L’importo dei bonus potrà aumentare ulteriormente grazie a una serie di premialità del 15% ciascuna. Gli incrementi scatteranno per le aziende che hanno sottoscritto accordi sindacali aziendali o territoriali per migliorare l’organizzazione del lavoro, per chi assume lavoratori con disabilità oltre gli obblighi di legge, per le imprese che inseriscono beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o persone coinvolte nel Programma GOL e per le aziende titolari di marchi di qualità riconosciuti dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.

I bonus saranno destinati a lavoratori che, al momento dell’assunzione, risultino privi di altri rapporti di lavoro attivi, ad eccezione del lavoro intermittente.