Taggia Arma, realizzato il passaggio pedonale vicino alla stazione dopo le segnalazioni dei pendolari (Foto)

Ad alcuni mesi dalla segnalazione inviata da un nostro lettore, è stato finalmente realizzato il passaggio pedonale sulla strada che collega via Doneghe e Regione Isola Manente, nei pressi dei parcheggi utilizzati dagli utenti della stazione ferroviaria di Taggia Arma. A comunicarlo è lo stesso cittadino che, già nel dicembre scorso, aveva denunciato la situazione di pericolo creatasi a causa dell’assenza di attraversamenti sicuri in una zona molto frequentata da pendolari e utenti della stazione, soprattutto dopo l’avvio dei lavori per il nuovo polo sanitario all’interno dello scalo ferroviario.

Nella sua precedente segnalazione il lettore aveva evidenziato come i lavori avessero reso inutilizzabili i parcheggi più vicini alla stazione, costringendo molti cittadini a lasciare l’auto negli spazi esterni e ad attraversare la strada in condizioni di totale insicurezza. “Nel primo pomeriggio odierno vi è stato un sinistro stradale che ha coinvolto un malcapitato cittadino – scriveva – che, a causa dei predetti lavori, è stato obbligato a parcheggiare negli spazi esterni della stazione, che da anni sono privi di apposito passaggio segnalato, con totale rischio per gli utenti di attraversare la strada ed essere investiti”.

Il lettore aveva inoltre chiesto una migliore gestione degli spazi disponibili, suggerendo di recuperare aree inutilizzate vicino al cosiddetto “Museo ferroviario” e altri parcheggi al momento chiusi o usati solo saltuariamente. Nella lettera non mancava anche una riflessione più ampia sul tema della mobilità sostenibile: il timore era infatti che la riduzione dei parcheggi destinati ai pendolari potesse scoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico, spingendo sempre più persone a utilizzare il mezzo privato.

Oggi, però, arriva una notizia accolta con soddisfazione: la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale rappresenta un primo passo concreto verso una maggiore sicurezza per cittadini e pendolari che ogni giorno frequentano l’area della stazione.