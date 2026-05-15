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Solidarietà | 15 maggio 2026, 08:35

La Pigotta protagonista della Festa della Mamma: UNICEF Imperia in campo tra solidarietà e sostegno ai bambini nel mondo

Anche ad Arma di Taggia grande partecipazione agli eventi del Comitato Provinciale UNICEF sotto il motto “Bambino nato - Bambino salvato”

La Pigotta protagonista della Festa della Mamma: UNICEF Imperia in campo tra solidarietà e sostegno ai bambini nel mondo

La solidarietà ha accompagnato le celebrazioni della Festa della Mamma grazie alle iniziative promosse dal Comitato Provinciale UNICEF di Imperia, che nei giorni scorsi ha partecipato a quattro eventi tra Diano Marina, Diano Castello, Arma di Taggia e Imperia con protagonista la celebre Pigotta, la bambola di pezza simbolo dell’impegno dell’UNICEF a favore dell’infanzia.

Sotto il motto “Bambino nato - Bambino salvato”, volontarie e volontari hanno incontrato cittadini e famiglie attraverso banchetti solidali dedicati all’adozione della Pigotta, iniziativa che contribuisce concretamente a sostenere i programmi UNICEF nei Paesi più colpiti da guerre, povertà e carestie.

Ogni Pigotta adottata rappresenta infatti un aiuto reale per i bambini in difficoltà, permettendo di finanziare vaccini, alimenti terapeutici, pozzi d’acqua, scuole e interventi di assistenza sanitaria.

“Ogni Pigotta è unica, come la mamma”, ricordano dal Comitato Provinciale, sottolineando il valore simbolico e affettivo dell’iniziativa che, anno dopo anno, continua a raccogliere adesioni e sensibilità.

A rappresentare UNICEF Imperia durante gli appuntamenti sono stati le volontarie e i volontari Giovanna Siclari, Renata Monteventi, Cosima Carratta, Rita Garino, Monica Lotti e Raffaello Bastiani, insieme al presidente provinciale Raffaele Regina.

Ad Arma di Taggia il punto solidale è stato ospitato dal Centro Commerciale La Riviera Shopville, con un ringraziamento speciale rivolto alla direttrice Arianna Bellastro per il sostegno all’iniziativa benefica.

Infine, a Imperia, la Pigotta è stata protagonista anche al “Tour della Salute”, dove il Comitato UNICEF ha potuto unire i temi della prevenzione e della solidarietà grazie alla collaborazione con l’organizzatore Alessandro Mancini.

Redazione

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