Riviera Trasporti avvia selezione per capo unità tecnica a Sanremo: requisiti, scadenze e modalità di candidatura

Riviera Trasporti ha ufficialmente avviato una procedura di selezione esterna finalizzata all’assunzione di una unità con profilo professionale di “capo unità tecnica”, inquadrata secondo quanto previsto dal parametro 205 del CCNL Autoferrotranvieri. La figura selezionata sarà destinata all’officina di Sanremo, con un ruolo chiave nella gestione e nel coordinamento delle attività tecniche.

La selezione è rivolta a candidati in possesso di specifici requisiti formativi e professionali. In particolare, è richiesto il conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore presso un istituto tecnico del settore tecnologico, con indirizzo in “meccanica, meccatronica ed energia”. A questo si aggiunge la necessità di aver maturato un’esperienza comprovata e specifica nel settore di riferimento, elemento considerato fondamentale ai fini della valutazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2026, seguendo le modalità dettagliate nell’avviso ufficiale di selezione.

Tutte le informazioni relative al bando, inclusi i requisiti di accesso, le modalità di candidatura e i dettagli procedurali, sono disponibili sul sito ufficiale di Riviera Trasporti www.rivieratrasporti.it, nella sezione “Società Trasparente”, alla voce “Bandi di concorso”, sotto l’“Avviso di selezione n. 3/26 – capo unità tecnica”.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di rafforzamento dell’organico tecnico aziendale, con l’obiettivo di garantire elevati standard operativi e manutentivi all’interno del servizio di trasporto pubblico locale.