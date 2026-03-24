Sanremo rilancia il Mercato dei Fiori: presentato l'avanzamento dei lavori da 18 milioni (Foto e video)

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager, accompagnato dagli assessori Massimo Donzella ed Ester Moscato, ha effettuato una visita al cantiere del Mercato dei Fiori finanziato con fondi PNRR. Alla visita ha presenziato anche l’assessore regionale Alessandro Piana. L’intervento, guidato da Amaie Energia e Servizi, la società in house del Comune di Sanremo, dei comuni del bacino sanremese e dalla Filse, rappresenta il più importante investimento realizzato sulla struttura dalla sua costruzione, avvenuta nell’ottobre del 1990. Il piano complessivo ammonta a circa 18 milioni di euro, di cui 6 milioni a fondo perduto nell’ambito di due specifiche linee di finanziamento PNRR: “Linea Mercato” e “Linea Imprese”.

Il progetto è finalizzato alla riqualificazione complessiva del sito, all’ammodernamento delle infrastrutture logistiche e al rilancio strategico del Mercato dei Fiori quale polo di riferimento per il comparto floricolo e agroalimentare.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono:

- la realizzazione di un hub logistico con oltre 18.000 m² di superfici dedicate e rampe di scarico

- la creazione di spazi di servizio a supporto, tra cui uffici, spogliatoi e locali tecnici per oltre 400 m²

- la razionalizzazione del mercato ortofrutticolo (circa 800 m²), con ammodernamento delle celle frigorifere e miglioramento delle aree di consegna e distribuzione

- il potenziamento del comparto floricolo con oltre 3.000 m² di celle frigorifere, un nuovo sistema per la gestione della catena del freddo e una nuova asta dei fiori da 120 posti

- la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2 MW, distribuito tra magazzini (70%) e silos (30%) e rifacimento completo della cabina elettrica di tutto il complesso

- interventi di impermeabilizzazione e riqualificazione dei magazzini, con rifacimento degli impianti elettrici e opere edili necessarie

- la messa a norma e il potenziamento dei sistemi antincendio, con applicazione di intumescenza su tutte le strutture portanti

- la delimitazione e il controllo degli accessi all’intera area mercatale, riservata esclusivamente agli operatori autorizzati

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del Mercato dei Fiori, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività, migliorare l’efficienza operativa e garantire standard elevati in termini di sicurezza e sostenibilità.

Il presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini: “Con questo progetto stiamo dando concreta attuazione ad una visione industriale chiara: trasformare il Mercato dei Fiori in un hub logistico avanzato, efficiente e sostenibile. L’investimento PNRR ci consente di intervenire in modo strutturale su logistica, catena del freddo, energia e sicurezza, con benefici diretti per operatori e imprese. È un lavoro complesso, che stiamo portando avanti con grande attenzione ai tempi e alla qualità, per consegnare al territorio un’infrastruttura all’altezza delle sfide future. Oggi siamo circa al 60% dei lavori, di quello che è il più grande investimento sul Mercato dalla sua inaugurazione”.

Il sindaco Alessandro Mager: “Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del Mercato dei Fiori e, più in generale, per l’economia del nostro territorio. Stiamo parlando di un investimento senza precedenti dalla realizzazione della struttura, che consente di rilanciare un asset strategico per Sanremo, migliorandone competitività, sostenibilità e capacità di attrarre operatori. Il Mercato dei Fiori torna così ad essere un punto di riferimento moderno ed efficiente per l’intero comparto. Siamo convinti che si metterà fine alle criticità che ci sono state nel corso degli anni, rilanciando ulteriormente l'economia floricola. I lavori sono perfettamente in linea col calendario e siamo sicuri siano fatti molto bene".

L’assessore regionale alla Floricoltura Alessandro Piana: “Il Mercato dei Fiori di Sanremo rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per il Ponente ligure, ma per l’intero sistema florovivaistico regionale. La Liguria è uno dei principali poli d’Europa, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera i 437 milioni di euro e una forte vocazione all’export. Parliamo di un comparto che vale oltre il 75% dell’intera agricoltura ligure e che ci vede leader a livello mondiale anche nella produzione di piante aromatiche in vaso. Interventi come questo, sostenuti dal PNRR, sono fondamentali per rafforzare la competitività delle nostre imprese, migliorare l’efficienza della logistica e della catena del freddo e accompagnare il settore verso modelli sempre più innovativi e sostenibili con l’obiettivo di far crescere e valorizzare una delle eccellenze più identitarie del nostro territorio”.

Enrico Lupo: "Il Pnrr ha fatto registrare grandi risultati, specie nel settore agricolo e della floricoltura, questo perché comunque parliamo di un settore in crescita. Ringrazio il sindaco e la Regione per aver fatto da intermediari in questo ambito per aver colto l'opportunità di eseguire questi lavori. Noi ovviamente siamo sempre a disposizione, nonostante i numerosi lavori in corso e i tempi stretti che ci sono. Ma il vaso che abbiamo di fronte credo possa essere citato come esempio virtuoso".

Luca Pesce, RUP del progetto e direttore di Amaie Energia e Servizi: “L’intervento si caratterizza per un’elevata complessità tecnica e organizzativa, che stiamo gestendo attraverso una pianificazione puntuale e un costante coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. Le lavorazioni stanno procedendo in linea con il cronoprogramma PNRR, con particolare attenzione alla qualità esecutiva, alla sicurezza dei cantieri e al rispetto delle tempistiche. L’obiettivo è consegnare un’infrastruttura moderna, efficiente e pienamente rispondente alle esigenze operative del mercato. Si parla di un nuovo hub fotovoltaico tra i lavori fatti che dovrebbe rendere la zona quasi indipendente a livello energetico, una nuova area per l'asta e nuovi impianti per risolvere le questioni delle infiltrazioni oltre agli ammodernamenti degli impianti".

Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei Fiori: “Questo intervento segna una svolta concreta per l’evoluzione del mercato floricolo sanremese. La nuova asta dei fiori, più moderna e funzionale, insieme al potenziamento della catena del freddo, ci permetterà di migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza delle operazioni di vendita. L’obiettivo è rendere il Mercato dei Fiori sempre più attrattivo per produttori e buyer, rafforzando il suo ruolo di riferimento a livello nazionale e internazionale e accompagnando il comparto verso modelli più competitivi e innovativi”.