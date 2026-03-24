Coldirodi, pavimentazione di piazza San Sebastiano: il Comune pronto a verifiche e possibili interventi

Sarà oggetto di verifiche la pavimentazione di piazza San Sebastiano a Coldirodi, finita al centro dell’attenzione dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. A intervenire sulla questione è l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Donzella, che fa il punto sulla situazione partendo dagli aspetti tecnici e amministrativi. “Per quanto riguarda la pavimentazione e i materiali, ci sono tutte le certificazioni relative – ha spiegato – Sotto il profilo formale non ci risulta che ci siano delle doglianze da avanzare”.

L’amministrazione, dunque, al momento non rileva criticità dal punto di vista normativo. Tuttavia, alla luce delle problematiche segnalate, l’assessore apre alla possibilità di interventi mirati qualora venissero riscontrati effettivi rischi per la sicurezza. “In ogni caso, qualora ci fossero questi problemi che sono stati sollevati, in merito a possibili cadute – ha aggiunto – andremo a studiare un intervento di bocciardatura che renda maggiormente ruvida la superficie, consentendo di poter camminare in sicurezza e tranquillità”. Un’ipotesi tecnica che mira a migliorare l’aderenza della pavimentazione, soprattutto in condizioni che potrebbero renderla più scivolosa.

Nel frattempo, il Comune annuncia ulteriori controlli: “Faremo comunque delle verifiche sulla situazione cercando di risolvere”. L’attenzione resta quindi alta su piazza San Sebastiano, con l’amministrazione pronta ad approfondire la questione e valutare eventuali soluzioni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.