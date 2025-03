Sanremo, i lidi si rimettono in moto: Pasqua nel mirino, farà da apripista a un’estate XXL (meteo permettendo) (Foto)

A Sanremo i preparativi per la stagione balneare 2025 sono già in corso. I gestori dei lidi hanno iniziato a muovere i primi passi per allestire le proprie strutture e per ricercare personale, con alcuni che stanno già montando i dehor e preparando le attrezzature in vista dell’arrivo della bella stagione. Tuttavia, nel mirino non c’è solo l’estate: il primo vero banco di prova sarà esattamente tra un mese, ossia con Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile, con Pasquetta il giorno successivo.

La speranza di molti operatori del settore è che il meteo sia più favorevole rispetto allo scorso anno e che le festività pasquali possano rappresentare un primo assaggio di estate per turisti e residenti. Negli anni passati, proprio il weekend di Pasqua ha spesso segnato l’inizio simbolico della stagione balneare, con le spiagge che iniziavano a riempirsi di bagnanti e stabilimenti che accoglievano i primi clienti desiderosi di godersi il sole della Riviera.

Un'estate lunga da aprile a settembre? Quest’anno la particolare collocazione del periodo pasquale, molto vicino a maggio, potrebbe favorire un’apertura anticipata e una stagione più lunga. I gestori dei lidi sperano in un’estate "XXL", con un avvio già alla fine di aprile e la possibilità di proseguire senza interruzioni fino a settembre, meteo permettendo. Un’ipotesi che, se confermata, darebbe un’importante spinta al settore turistico e commerciale della città, creando opportunità per attività legate alla ristorazione, all’intrattenimento e agli sport acquatici.

Dopo un 2024 caratterizzato da un inizio incerto a causa del maltempo, l’auspicio è che il 2025 segni una svolta positiva per gli stabilimenti balneari e l’economia turistica locale. Il turismo primaverile è una risorsa importante per Sanremo e per tutta la Riviera dei Fiori, e il successo delle festività pasquali potrebbe essere un indicatore prezioso per l’andamento della stagione.

Preparativi in corso e attesa per le previsioni meteo. Chiaramente è ancora presto per parlare di stagione estiva, ma a Sanremo c'è chi ha iniziato a portarsi avanti con il lavoro e mentre i preparativi proseguono, l’attenzione è anche rivolta alle previsioni meteorologiche per il mese di aprile. Se le condizioni climatiche saranno favorevoli, è probabile che molti stabilimenti anticipino l’apertura per accogliere i primi turisti, offrendo servizi di ristorazione, noleggio lettini e ombrelloni già durante le festività pasquali.

L’entusiasmo e la voglia di ripartire non mancano tra gli operatori del settore, consapevoli che una stagione estiva lunga e ben organizzata può fare la differenza. Con il ritorno dei turisti e il risveglio della movida sulla costa, Sanremo si prepara a vivere un’estate all’insegna del sole, del mare e delle opportunità per il turismo locale.